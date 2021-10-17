مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتابعون خطط عمل وحدة المدن المستدامة

كتب أحمد حسن

مساعد نائب رئيس الهيئة: هدف الوحدة هو دراسة وتفعيل الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتحقيق معايير العمران الأخضر المستدام بالمدن الجديدة

عقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ورئيس وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة، والدكتورة دنيا ربيع، المدير التنفيذى للوحدة، اجتماعاً بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوحدة، لمتابعة خطط العمل المقبلة للوحدة بعد صدور قرار إعادة تشكيل الوحدة، تحت إشراف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها بعدد من المدن الجديدة في مجال الاستدامة، والتي شملت مدن السادس من أكتوبر – 15 مايو – مدينة حدائق العاصمة – العاصمة الإدارية الجديدة.

كما استعرض المهندس جمال طلعت، مجموعة من الحلول غير التقليدية التي طبقها جهاز مدينة القاهرة الجديدة لمواجهة الحالات الطارئة للأمطار الغزيرة، مشدداً على ضرورة طرح وتنفيذ الحلول والأفكار خارج الصندوق والبحث عن حلول استباقية قبل وقوع الأزمة.

كما تم خلال الاجتماع، طرح مبادرة "مدينتي أجمل" والتي تهتم بتطوير مداخل المدن ورفع كفاءتها والميادين الرئيسية، وكذا الاهتمام برفع كفاءة واجهات العمارات السكنية وإعادة تأهيل الطرق، بجانب زراعة الأشجار في جميع الشوارع وأسفل العمارات، وفي أماكن انتظار السيارات.

وقد انتهى الاجتماع، إلى عدد من التوصيات أهمها: تعميم استخدام الطاقة المتجددة الشمسية في المباني الإدارية التابعة لأجهزة المدن الجديدة، ومتابعة عمل محطات المياه الرمادية في المدينة إن وجدت، بالإضافة إلى الاهتمام بالمسارات الخضراء ومسارات الدراجات داخل المدن بما يتناسب مع الكثافة السكانية والجراجات العامة، وكذا تطوير واجهات العمارات ( الإسكان الاجتماعي والاقتصادي والمتوسط )، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع وزراعة الأشجار بمختلف أنواعها.

وأوضح المهندس جمال طلعت، أن هدف الوحدة هو دراسة وتفعيل الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق معايير العمران الأخضر المستدام في المدن الجديدة خاصة فيما يتعلق باستخدامات الطاقة وتقديم الدعم الفني والتقني.

وأضاف المهندس جمال طلعت، أن الوحدة تسعى للوصول إلى "الحي المستدام" الذي تتكامل فيه عناصر: كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المياه، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والنقل المستدام والمباني الخضراء، وهي المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها أنشطة الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة.

وأشارت الدكتورة دنيا ربيع، إلى أن أحد أهم المهام التي تسعى الوحدة لتنفيذها هو دعم وتحفيز وتصميم وإنشاء مجتمعات عمرانية خضراء عن طريق إعداد الخطط العاجلة وطويلة المدى والبرامج التنفيذية اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في المدن الجديدة، وكذا العمل على نشر النظم المتعلقة بالإدارة البيئية المتكاملة في المدن الجديدة بما في ذلك التركيز على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للموارد الطبيعية المتاحة وذلك من خلال شراكة مجتمعية متكاملة.