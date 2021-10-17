مسؤول روسى: قضية "تغير المناخ" قد تكون ملفًا للتعاون بين موسكو وواشنطن

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك، عقب زيارته إلى واشنطن، أن العمل على منع التهديد الذي تشكله أزمة تغير المناخ العالمي قد يكون ملف التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، مرجحًا أن تبدأ حكومتي البلدين في العمل في هذا الاتجاه.

وقال أوفرشوك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، السبت، إن "هذا التهديد (التغير المناخي) قد يكون بالفعل أداة لتوحيد جهود جميع الدول، بما فيها روسيا والولايات المتحدة؛ من أجل معالجة أزمة الاحتباس الحراري".

كما أكد أن "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مستوى الحياد الكربوني والغاز قبل 2060 كانت موضع ترحيب كما يتم التطرق إليها في كل اجتماع".

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء الروسي وصل إلى العاصمة الأمريكية، الخميس، على رأس وفد روسيا في دورة الخريف للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن.



وعقد أوفرشوك اجتماعات مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ويندي شيرمان، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.