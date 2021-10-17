اليوم السابع
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مدرسة الأقباط الأرثوذوكس ببورسعيد توزع حلوى المولد النبوى على التلاميذ.. صور

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:22 م
مدرسة الأقباط الأرثوذوكس ببورسعيد توزع حلوى المولد النبوى على التلاميذ.. صور توزيع الحلوى بالمدرسة
بورسعيد - محمد عزام

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فى لفتة طيبة من مدير إحدى المدارس الخاصة التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمحافظة بورسعيد، قام بتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف على التلاميذ.

 

وزع موريس فريد - مدير المدرسة، حلوى المولد على المراحل التعليمية المختلفة ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية.

 

وقدم مدير المدرسة، للتلاميذ التهنئة بمولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ورافقه عدد من الموظفين بالمدرسة، وذلك لمشاركة الطلاب فى الاحتفال وإدخال البهجة على قلوبهم.

 

وشارك مدير المدرسة، التلاميذ فرحتهم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، فى إطار نشاط المدرسة واحتفالها بالعديد من المناسبات الدينية والوطنية.

 

المدرسة توزع الحلوى
المدرسة توزع الحلوى

 

المدير يوزع الحلوي
المدير يوزع الحلوي

 

توزيع الحلوى بالمدرسة
توزيع الحلوى بالمدرسة

 

توزيع حلوى للمولد
توزيع حلوى للمولد

 

جانب من توزيع الحلوى
جانب من توزيع الحلوى

 

جانب من توزيع حلوى المولد
جانب من توزيع حلوى المولد

 

حلوى للمولد
حلوى للمولد

 

مدير المدرسة وممثل المطرانية
مدير المدرسة وممثل المطرانية

 


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