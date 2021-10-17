مدرسة الأقباط الأرثوذوكس ببورسعيد توزع حلوى المولد النبوى على التلاميذ.. صور

بورسعيد - محمد عزام

فى لفتة طيبة من مدير إحدى المدارس الخاصة التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمحافظة بورسعيد، قام بتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف على التلاميذ.

وزع موريس فريد - مدير المدرسة، حلوى المولد على المراحل التعليمية المختلفة ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية.

وقدم مدير المدرسة، للتلاميذ التهنئة بمولد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ورافقه عدد من الموظفين بالمدرسة، وذلك لمشاركة الطلاب فى الاحتفال وإدخال البهجة على قلوبهم.

وشارك مدير المدرسة، التلاميذ فرحتهم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، فى إطار نشاط المدرسة واحتفالها بالعديد من المناسبات الدينية والوطنية.



المدرسة توزع الحلوى



المدير يوزع الحلوي



توزيع الحلوى بالمدرسة



توزيع حلوى للمولد



جانب من توزيع الحلوى



جانب من توزيع حلوى المولد



حلوى للمولد