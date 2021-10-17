محافظ بنى سويف: "مشروعك" يوفر قروضا بـ12 مليونا و791 ألف جنيه

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف باستمرار الجهود والتسهيلات التى تقدمها المحافظة لمبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية (مشروعك) لتحقيق الاستفادة المثلى من المشروع الذى يعتبر من الخطوات النوعية والتى تقدمها الدولة منذ عام 2015 للدفع بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن حزمة من المبادرات التى تقدمها وزارات وأجهزة الدولة المعنية فى إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأشار محافظ بنى سويف إلى زيادة الدور الذى يقوم به المشروع بالمحافظة والذى يتم تنفيذه تحت رعاية وإشراف وزارة التنمية المحلية ويشارك فى المشروع عدد من البنوك الوطنية (بنك مصر، البنك الأهلى المصرى ، البنك الزراعى المصرى ، بنك القاهرة ،بنك الإسكندرية ، بنك الإسكان والتعمير).

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعى للمبادرة التى تشرف عليها ، وتقوم بالتنسيق بين الجهات المعنية، إدارة التعاون الدولى بديوان عام المحافظة، حيث أشارت نهى محمد مدير الإدارة فى تقريرها، إلى أنه منذ بدء المبادرة بالمحافظة، تم تقديم 14657 طلبا للحصول على قروض تمويل ، وتم رفض 903 طلبات لعدم استيفاء الشروط والدراسات والاشتراطات وعدم الجدية ، فيما يوجد حاليا 481 طلبا تحت الدراسة، حيث تم تنفيذ 13 ألفا و273 طلباً بتكلفة وصلت إلى مليار و 704 مليون و 371 ألف جنيه لتصل فرص العمل التى تم توفيرها والمستهدفة إلى أكثر من 20 ألف فرصة عمل وذلك فى الفترة من مايو 2015 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وأوضحت "نهى" أن الزيادة فى تمويل المشروعات وصلت خلال أسبوع واحد فقط "فى الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري" إلى 12 مليون و 791 ألف جنيه، وذلك يرجع للمتابعة الأسبوعية للمحافظ وتوجيهاته المستمرة بالتعامل الفعال فى هذا الشأن بجانب الإجتماعات المتكررة التى يترأسها المحافظ أو ينيب فيها اللواء جمال مسعود السكرتير العام لتذليل كافة المعوقات الطارئة التى تشهد حضور المختصين وممثلى البنوك المعنيين.