محافظ المنيا يؤكد على استمرار فعاليات حملة "معا نطمئن" لتلقى لقاح كورونا

المنيا – حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ مديرية الصحة، فعاليات حملة "معا نطمئن سجل الآن"، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الشعب المصري.

وناشد محافظ المنيا، كافة فئات المواطنين، بسرعة تسجيل وتلقى اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة، مؤكداً على توفير الإمكانيات اللازمة لاستقبال كافة فئات المواطنين.

من جانبه، تابع الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انتظام عمل فرق التطعيم ومدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أثناء التسجيل والتطعيم والتأكد من سرعة انهاء كافة الاجراءات بسهولة ، تيسيرا على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين بجوار نادى الشرطة بكورنيش النيل، مشيراً الي أن الحملة ستجوب الأماكن العامة والميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة وذلك للوصول لأكبر شريحة من المواطنين، مؤكداً أن فرق التواصل المجتمعي تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بأهمية تلقى اللقاح والرد على استفسارات المواطنين.



فعاليات حملة معا نطمئن سجل الآن بالمنيا



فعاليات حملة معا نطمئن سجل الآن بالمنيا



فعاليات حملة معا نطمئن سجل الآن بالمنيا



فعاليات حملة معا نطمئن سجل الآن بالمنيا