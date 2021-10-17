محافظ الشرقية يُكرم قرية شبرا النخلة ببلبيس لجمعها 1303 أكياس دم خلال حملات تبرع

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رواد العمل الأهلى والمنظمين لحملات التبرع بالدم بقرية شبرا النخلة التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس بمنحهم شهادات تقدير، وذلك لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية وتحطيمهم الرقم القياسى فى تجميع 1303 كيس دم فى الحملة الواحدة، لتخصص لصالح المرضى والمصابين من أهالى القرية.

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرة الإنسانية والنبيلة والنابعة من شباب ورجال مستنير يقدر قيمة العمل العام والإنسانى النبيل، قائلا ان قطرة دم تساهم فى إنقاذ حياه مريض، وأن حملات التبرع بالدم تدعم العمل الاجتماعى وتعمل على التأخى بين الاهالى وتؤكد على عمق الروابط الاجتماعية بينهم، داعيا المجتمع المدنى للمشاركة الفعالة فى مثل هذه المبادرات التى من شانها أن تدعم المنظومة الصحية وتعزز ثقافة التبرع بالدم وتنقذ حياه المرضي.

ومن جانبهم، أعرب المكرمون عن سعادتهم لإستقبال محافظ الشرقية لهم اليوم بمكتبة وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير لتنظيم حملات تبرع بالدم بالتعاون مع مستشفيات جامعة الزقازيق والأحرار وبلبيس المركزي، وتوفيره بالمجان للمصابين والمرضى من أهالى قريتهم، مشيرين إلى أن الفكرة بدأت منذ ما يقرب من 9 سنوات عند تعرض شاب من أهالى القرية لحادث أسفر عن إصابته واحتياجه لأكياس دم، فمن هنا ولدت ثقافة العمل التوعوى لدى شباب القرية والإقدام على تنظيم حملات التبرع بالدم سنوياً وكل عام تنجح فى جمع أكياس دم أكثر من العام الماضي.