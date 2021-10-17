محافظ الشرقية يحث الطلاب على مذاكرة دروسهم ويؤكد معاقبة العاملين غير الملتزمين

الشرقية - إيمان مهنى

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة الفتح الابتدائية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، للإطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسي.

بدأ محافظ الشرقية جولته داخل المدرسة بتفقد الفصول المدرسية، مشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة.

إطمأن المحافظ من إدارة المدرسة على وصول وتسليم الكتب للطلاب متمنيا لهم عاما دراسيا سعيدا وطالبهم بمذاكرة دروسهم أولاً بأول والإشتراك فى الأنشطة المدرسية لصقل مهارتهم واكتشاف الموهوبين منهم .

كما إطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، موجها وكيل أول وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين لضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدراس وعدم السماح بتواجد أكشاك مخالفة أو باعة جائلين وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب ولجميع العاملين بالعملية التعليمية.

كما فاجأ محافظ الشرقية العاملين بمدرسة أسماء بنت أبى بكر الإعدادية بنات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، للإطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

و افاد بيان : أن المحافظ أطلع على سجل الحضور والإنصراف، موجهاً وكيل أول وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين مع تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل الرسمية لضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

تفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية مقدماً التهنئة للطالبات والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل الطالبات للمواد الدراسية المقدمة لهن، مشدداً على ضرورة الإلتزام بارتداء الكمامة الواقية وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الطالبات والقائمين على العملية التعليمية.

وأدار المحافظ حواراً هادئًا مع المعلمين وطالبات المدرسة للتعرف على كيفية توصيل المعلومة للطالب وقام بالإطلاع على سجلات الحصص المدرسية والمدون بها شرح الدروس المقدمة للطالبات وحثهن على التزود بالعلم والمعرفة والتحصيل العلمى لتحقيق التفوق والحصول على أعلى الدرجات.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد المعمل المدرسى مطالباً بمشاركة الطالبات للمعلم فى إجراء التجارب الكيميائية البسيطة لضمان وصول المعلومة لهن بشكل مبسط يساعدهن على سرعة الفهم والإستيعاب.

واطمأن المحافظ خلال تفقده لغرفة الحاسب الآلى بالمدرسة على جاهزية أجهزة الكمبيوتر للعمل وتوصيلها بالأنترنت للإستفادة من الشرح المبسط للمناهج المدرسية التى تقدمها المنصات التعليمية تماشياً مع نظام التعليم الجديد.

طالب محافظ الشرقية أعضاء هيئة التدريس ببذل مزيد من الجهد والعمل للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب ، كما طالب الطالبات بالإستفادة من الحصص المقدمة لهم بالمدرسة والإنتظام فى الدراسة وتحصيل الدروس أولاً بأول للحصول على أعلى الدرجات متمنياً للجميع عاماً دراسياً سعيداً.

كما فاجئ محافظ الشرقية مستشفى بلبيس المركزى للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

إطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف للتأكد من مدى إلتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بمواعيد العمل الرسمية النوبتجيات المكلفين بها ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تفقد المحافظ أقسام الإستقبال والعناية المركزة وبنك الدم ووحدة الفيروسات الكبدية واطمأن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بصورة جيده، مشدداً على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على أرواح المواطنين، كما إطلع المحافظ على سجل الحالة الصحية للمرضى والمترددين على المستشفى والإجراءات المتبعة فى التعامل معهم ومع حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد وتوفير العلاج اللازم لهم.

حرص المحافظ على الإستماع لعدد من المرضى والمترددين على المستشفى واستفسر عن مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مؤكداً على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضى ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المترددين على المستشفى والأطقم الطبية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تحرص على توفير كافة سُبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة لتقدم خدمة علاجية مميزة للمرضى والمترددين عليها، رافق المحافظ المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس.



المحافظظ بمدرسة الفتح



داخل مدرسة الفتح



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