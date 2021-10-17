اليوم السابع
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محافظ الجيزة يؤكد على مراعاة اللمسة الجمالية بأعمال تطوير ميدان الجلاء..صور

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:31 م
محافظ الجيزة يؤكد على مراعاة اللمسة الجمالية بأعمال تطوير ميدان الجلاء..صور جولة محافظ الجيزة بميدان الجلاء
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء أمس أعمال التطوير الجارية بميدان الجلاء بحى الدقى، وذلك للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.
وخلال الجولة شدد محافظ الجيزة على الشركة المنفذة بضرورة الاهتمام بإضفاء اللمسة الجمالية على الأعمال، وفق ما يتماشى مع الرؤية الفنية والجمالية. 
وأكد المحافظ على أهمية ميدان الجلاء لكونه أحد الميادين الحيوية التي تشهد كثافات مرورية عالية، مشدداً على الإلتزام بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والإلتزام بالجداول الزمنية المعلنة دون تأخير.
وحرص المحافظ علي معاينة الموقف التنفيذي لأعمال التنسيق العام للأرصفه والمسحطات الخضراء وأرصفه المشاة بموقع العمل موجها بعدم صرف اي اعتمادات مالية للشركه المنفذة قبل تلاشي بعض الملاحظات في التنفيذ لضمان خروج المنتج النهائي للأعمال علي أكمل وجه . 
مؤكدا على ضرورة أن تشمل الأعمال طلاء العقارات المحيطة بالميدان وتوحيد تصميم الأعمدة المتواجدة على الأرصفة وبالجزر الوسطى وتوفير وسيلة حضارية بديلة عن الوصلات الخاصة بوسائل الإتصال بين العقارات لعدم التأثير علي المظهر العام للأعمال.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي . 
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محافظ الجيزة يتفقد تطوير مديان الجلاء

 

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جولة محافظ الجيزة بميدان الجلاء

 

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جانب من الجولة

 

 


الجيزة

ميدان الجلاء

تطوير الطرق

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