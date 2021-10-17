اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: تعيين 96 فردًا من ذوى الهمم فى جميع الجهات التنفيذية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 01:23 م
محافظ الإسكندرية: تعيين 96 فردًا من ذوى الهمم فى جميع الجهات التنفيذية اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص العمل لجميع الفئات وخاصة ذوي الهمم،  مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

 

وأشار الشريف، فى بيان له، إلي أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار/ ياسر سعيد، قامت خلال الشهر الماضي بتعيين  96 فردا من ذوي الهمم  منهم 56 من الذكور، وعدد 31 من الإناث، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، لأبنائنا من ذوي الهمم لمحاولة دمجهم في المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

 

ومن جانبه أوضح مدير مديرية القوى العاملة أن المديرية تعمل جاهدة على توفير فرص عمل تتناسب مع ذوي الهمم وذلك لتوفير حياة كريمة لهم وذلك من خلال التعاون  مع مؤسسات القطاع الخاص؛ مشيرا إلى أنه تم تلقى  259 طلب من ذوى الهمم للتوظيف خلال شهر سبتمبر و يتم  العمل على توفير فرص تتناسب مع قدرات وإمكانيات كل فرد منهم ، وذلك بالإضافة الى الاهتمام بتوفير فرص عمل للشباب بشكل عام 


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