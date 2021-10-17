محافظ أسوان يقرر إغلاق 10 منشآت مخالفة وإعدام 3.3 طن حلوى غير صالحة‎‎

أسوان – عبد الله صلاح

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تشكيل لجنة من مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية للمرور على محلات بيع حلوى المولد النبوى الشريف، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، للحفاظ على سلامة وحياة المواطنين.

ووجه بمواصلة حملات التفتيش التى تقوم بها مديرية الصحة تزامناً مع الاحتفال بالمولد النبوى وتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول هذه المنتجات الغذائية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية استكملت سلسلة حملاتها المكثفة خلال الفترة الحالية لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة، حيث تم التفتيش والمرور الميدانى على 160 منشأة ومحلا، لافتاً إلى أن هذه الحملات أسفرت عن إغلاق 10 منشأت مخالفة، وإعدام 3 طن و 328 كجم من حلوى المولد الغير صالحة للإستهلاك الآدمى، بجانب سحب 260 عينة مختلفة لفحصها فى المعامل المختلفة للتأكد من مطابقتها للمواصفات ، بالإضافة إلى تحرير 104 محضر للمخالفين.