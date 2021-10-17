محافظة سوهاج تعلن عن الفئات المستحقة للإعفاء من الرسوم المدرسية.. اعرفها

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، عن الفئات المستحقة للإعفاء من الرسوم المدرسية والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، وذلك طبقا لقرار وزارة التربية والتعليم رقم 119 لسنة 2021، والتى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية "رياض أطفال، ابتدائي، اعدادي، ثانوى عام والفنى"، للعام الدراسى الجارى 2021/2022، وذلك وفقا للآتى:ـ

* فئات القرار الوزارى رقم 45 وهم أبناء شهداء وضحايا الحرب ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

* أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

*أبناء الأسر المستفيدة من المساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها بعد تقديم ما يفيد ذلك.

* الطلاب يتامى الأب .

*الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.

*أبناء المرأة المعيلة، والمهجورة العائل، والمرأة المطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوى الاحتياجات الخاصة وأبنائهم، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين "وبدون دخل ثابت" بعد إجراء بحث اجتماعى لهم .

* أبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

* طلاب مدارس التربية الخاصة، والفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والصديقة للأطفال فى ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس" .