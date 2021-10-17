محافظة بورسعيد تنفى شائعة إغلاق مدرسة القابوطى الابتدائية

بورسعيد - محمد عزام

نفت محافظة بورسعيد ما تم تداوله من شائعات على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول إغلاق مدرسة القابوطى الابتدائية لمدة 15 يوما لظهور حالات كورونا بالمدرسة.

وأكدت محافظة بورسعيد في بيان رسمي لها، أن هذا الشائعة لا أساس لها من الصحة، وأن مدرسة القابوطى الابتدائية تشهد انتظاما للعملية التعليمية منذ بدء العام الدراسي .

وتهيب محافظة بورسعيد بالسادة المواطنين عدم الالتفات لهذه الشائعات، والتى تستهدف تعطيل العملية التعليمية وإثارة البلبلة، و بث الذعر لدى أولياء الأمور، وتؤكد محافظة بورسعيد أنه يتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الطلاب بجميع مدارس المحافظة، وأن هناك تنسيق بين كافة الجهات المختصة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية فى بورسعيد وتوفير مناخ مناسب للطلاب .