محافظة الإسكندرية تستضيف على مدار يومين مباريات كرة القدم الشاطئية الودية

الإسكندرية – جاكلين منير

تستضيف محافظة الإسكندرية على مدار يومين مباريات كرة القدم الشاطئية الودية على شاطئ إسحاق حلمي، حيث تقام اليوم مباراة كرة القدم بين منتخب دولة الكويت الشقيق وفريق الترسانة، وبين منتخب دولة الكويت ومنتخب الإسكندرية، وذلك فى إطار حرص محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف على دعم الأنشطة الرياضية وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

ومن ناحيته، وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد بضرورة إعداد وتجهيز الشاطئ بشكل كامل لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة والجمهور المتوقع حضوره، وكذلك متابعة نظافة دورات المياه ووحدات خلع الملابس والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، مشددا على أهمية أن تظهر الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها، كما أكد الشريف أن الاسكندرية دائما ترحب بضيوفها .

ومن جانبه، أوضح رشاد؛ أن المباريات ستقام على شاطئ إسحاق حلمي والذي جرى تجهيزه لاستقبال الرياضات المختلفة، نظرا لاتساع المساحة الرملية للشاطئ والتي تسمح بممارسة الرياضة دون أي إزعاج لرواده، كما تم التأكد من انتشار صناديق المخلفات على رمال الشاطئ حفاظا علي نظافته لافتا إلى أن الادارة المركزية تقوم بشكل دوري بمتابعة مستوى النظافة على الشواطئ كافة والتأكد من توفر جميع الخدمات للازمة لرواد الشواطئ.



جانب من المباريات