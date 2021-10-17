اليوم السابع
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متحدث الحكومة: زيادة أعداد الجماهير بالدورى تعتمد على التزام المشجعين

الأحد، 17 أكتوبر 2021 08:47 م
متحدث الحكومة: زيادة أعداد الجماهير بالدورى تعتمد على التزام المشجعين السفير نادر سعد
كتب محمد شرقاوى

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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن قرار زيادة الجماهير خلال الفترة القادمة في بطولة الدوري المصري، سيكون رهن التزام الجماهير.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، عودة الجماهير للدوري المصري قرار أولى بتواجد 2000 مشجع، ونسعى لزيادة الأعداد خلال الفترة القادمة، ولكن لابد أن تكون بضوابط معينة".
 
وتابع: "رابطة الأندية سيكون لها تواصل دائم مع وزارة الصحة من أجل طلب زيادة أعداد الجماهير في المباريات، والأهم هو موافقة الوزارة على الزيادة التي ستكون خلال الفترة القادمة، حال التزام الجماهير بالضوابط".
 
وأوضح: "نجاح تواجد الجماهير بعدد 2000 مشجع سيكون هام لزيادة الجماهير في الفترة القادمة، ونراهن على وعي الجماهير من أجل التواجد بشكل مستمر خلال الفترة القادمة في مباريات الدوري المصري الممتاز ونتمنى نجاح التجربة".

متحدث الحكومة

نادر سعد

الدورى المصرى

الجماهير

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