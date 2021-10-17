ما مدى فائدة الكمامة أثناء موسم الأنفلونزا وكورونا؟

كتبت هند عادل

الأنفلونزا وفيروس كورونا كلاهما من أمراض الجهاز التنفسي الكبيرة التي تنتشر بطريقة مماثلة، ومعدية بنفس القدر وهو ما يتطلب ضرورة الالتزام والاستمرار في ارتداء الكمامة حتى لو كنت مصابًا بالإنفلونزا وليس بفيروس كورونا، وفقا لتقرير لموقع تايمز اوف انديا.

ما هي الطرق التي يمكن بها التمييز بين الإنفلونزا وعدوى كورونا؟



يمكن أن يكون كل من الأنفلونزا وكورونا متشابهين للغاية في طبيعتهما، وبالتالي هناك الكثير من الأعراض المتداخلة المشتركة مع العلم أن الكثير من حالات كورونا المتقدمة تسبب أعراضًا شبيهة بالبرد والإنفلونزا، ويمكن أن يكون التفريق بين الأعراض دون إجراء اختبار مناسب أمرًا مربكًا للغاية ويؤخر العلاج.

في مثل هذا السيناريو، بينما يوصي الخبراء بإجراء اختبار سريع، ما يجب أيضًا النظر إليه هو ظهور الأعراض ومعدلات التعرض المشتبه بها والأعراض غير الشائعة على سبيل المثال، بينما تبدأ الأنفلونزا عادةً بنزلة برد، يمكن أن تظهر عدوى كورونا بطرق مختلفة، وقد لا تكون مصحوبة دائمًا بالحمى، بصرف النظر عن هذا، تميل عدوى الأنفلونزا إلى أن تستمر لفترة أقصر من عدوى كورونا.

هل الإنفلونزا مصدر تهديد مثل فيروس كورونا ؟



الآن بينما تم التأكيد على أن الكثير من تدابير نظافة الجهاز التنفسي التي تم وضعها بسبب الوباء قد أدت إلى الحد من حالات الإنفلونزا، لا يزال يتعين تذكر أن الأنفلونزا، مثلها مثل كورونا ، يمكن أن تكون مهددة وشديدة إذا لم يتم اتخاذ التدابير المناسبة وتأخر العلاج، أكثر من ذلك ، يمكن أن تكون العدوى الموسمية مثل الأنفلونزا أكثر خطورة على الأطفال الأصغر سنًا (أقل من 5 سنوات) ، والنساء الحوامل ، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة خطيرة يمكن أن تؤثر على وظائف المناعة (بما في ذلك السرطان والسكري الشديد ، الفشل الكلوي أو أمراض القلب) وأشار الأطباء أيضًا إلى أن الكثير من حالات الاستشفاء في الوقت الحالي، بسبب الأنفلونزا، تم تتبعها إلى حالات تأخر فيها التشخيص والعلاج.

هل يجب ارتداء الكمامة إذا ظهرت عليك أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا؟





قد يكون من المربك للغاية التمييز بين أعراض كورونا والإنفلونزا إذا كنت مريضًا، يجب أن نتذكر أن كلا المرضين، المنتشرين عن طريق الفيروسات، معديان ومعديان وينتشران بشكل شائع عبر الممارسات الشائعة، يمكن أن يؤدي انتقال الرذاذ التنفسي أو السعال أو العطس أو لمس الأشياء الملوثة إلى انتشار العدوى في حين أنه من الممارسات الوقائية الشائعة الآن ارتداء قناع إذا اشتبه المرء على الإطلاق في ظهور أعراض كورونا، أو في حالة تعافي من كورونا ، حتى مع الأنفلونزا، يجب الاحتفاظ بالأقنعة على الرغم من أن الإنفلونزا قد تظل أقل عدوى من كورونا، ضع في اعتبارك أن ارتداء القناع يمكن أن يساعد في التحكم في انتشار وانتقال الرذاذ التنفسي للآخرين ، وربما يحمي صحة أولئك الذين لديهم مخاطر أعلى منك، من الاصابة بالأنفلونزا.

أكثر من ذلك، يمكن أن تكون الأقنعة استراتيجية وقائية مفيدة لاعتمادها عندما لا تزال تنتظر نتائج الاختبار، وتنتظر تأكيد ما إذا كانت إصابتك مرتبطة بفيروس الأنفلونزا، أو كورونا

يمكن للأقنعة، عند إصابتك بالأنفلونزا أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، أن تكون مفيدة أيضًا إذا كنت ملزمًا بالخروج، أو التواجد في الأماكن العامة لتجنب وتقليل انتشار العدوى في الأماكن المجتمعية.