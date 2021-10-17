ما بعد كورونا.. "الأفريقية" تدعم الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الأوبئة

كتب محمود عبد الراضي

نظم المركز الوطني للدراسات تحت رعاية المجموعة الأفريقية للأمن والحراسة وإدارة المشروعات مؤتمراً بعنوان "ما بعد كورونا، نحو استراتيجية وطنية لإدارة أزمات الأوبئة" بحضور ممثلين عن مؤسسات وكيانات دولية ومحلية شملت رئاسة مجلس الوزراء (غرفة إدارة الأزمات)، ومجلس النواب، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعة القاهرة (إدارة المستشفيات)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة البيئة، منظمة الصحة العالمية، الهلال الأحمر المصري، جامعة الدول العربية، غرفة السياحة المصرية، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وأشاد مسئولي المركز الوطني للدراسات بما قدمته المجموعة الأفريقية للأمن والحراسة من دعم ورعاية كان لها مزيداً من الأثر في نجاح المؤتمر.

جاء ذلك في ضوء إيمان المجموعة الأفريقية للأمن والحراسة وإدارة المشروعات بمفهوم الأمن الواسع بما يشمل من سلامة وصحة كافة أطياف المجتمع، بالإضافة لأمنه وأمانه اللذان لا يتجزأن.