" ماس فى التلفزيون".. تفاصيل مصرع طفل وشقيقته في حريق شقة بالعاشر من رمضان

الشرقية _فتحية الديب

كشفت التحقيقات، إن الحريق الذي نشب في وحدة سكنية بالحي الحادي عشر بالعاشر من رمضان، اليوم الأحد، والذي تسبب في مصرع طفلين شقيقين، سببه ماس كهربائي.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في شاشة التليفزيون الموجودة بالمسكن، وأن والدي الطفلين كانا في عملها، حيث أن الأم تعمل بمصنع زجاج والأب يعمل مبيض محارة بمحافظة القاهرة، فيما تمكن الأهالي من السيطرة على النيران ومحاولة إسعاف الطفلين لكن تبين وفاتهما بسبب اختناق ناتج عن الحريق.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في وحدة سكنية بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر من رمضان، بنطاق قسم شرطة ثالث العاشر.

تمت السيطرة على النيران بمعاونة الأهالي، فيما عُثر على جثتي الطفلين محمد، 3 سنوات، وشقيقته جودي، 5 سنوات، داخل الشقة، وتبين وفاتهما إثر حالة اختناق بسبب الأدخنة، وأن والدة الطفلتين وزوجها كانا خارج المنزل، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمتابعة الواقعة.