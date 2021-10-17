لمريض السكر... إزاي تأكل حلاوة المولد من غير ما تأذي نفسك

نهير عبد النبى

حلاوة المولد ومريض السكر عكس بعض، حيث يحذر مرضى السكر من الأكثار من تناول المزيد من الحلوى حتى لا تؤثر على صحتهم وتعرضهم لمشاكل صحية، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday تعتبر المراقبة الدقيقة لتناول الكربوهيدرات والسكر أمرًا حيويًا عند لإدارة مرض السكري نظرًا لتأثيره المحتمل على مستويات السكر في الدم، نتيجة لذلك هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن مرضى السكري يجب أن يتجنبوا جميع الحلويات والأطعمة السكرية.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن تناول الحلويات أو الشوكولاتة أو الأطعمة السكرية طالما أنها جزء من نظام غذائي صحي، وهناك بعض النصائح لمريض السكر يجب اتباعها قبل تناول الحلوى وهى:

1: ينصح مرضى السكر بالإكثار من شرب المياه على مدار اليوم وخصوصا عند تناول الحلوى.

2: اختيار الحلوى التى تحتوى على نسبة قليلة من السكر، حتى لا تزيد من نسبة السكر فى الدم وتعرضك للمخاطر.

3: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه على مدار اليوم، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد مرضى السكر وتحسن حالتهم الصحية.

4: تجنب تناول كمية عالية من الحلوى واختيار قطع صغيرة حتى لا تؤثر على مريض السكر.

5: ممارسة الرياضة والحركة باستمرار منعا لحدوث مشاكل صحية .

6: متابعة مستويات السكر باستمرار وزيارة الطبيب فى حالة حدوث أى تغيرات عن الطبيعي.

7: ينصح مرضى السكر بالاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على الألياف والقليل من الكربوهيدرات.