اليوم السابع
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كنائس المنيا توجه تحذيرات جديدة بشأن التعامل مع فيروس كورونا

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:15 ص
كنائس المنيا توجه تحذيرات جديدة بشأن التعامل مع فيروس كورونا كنيسة - صورة أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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أعلن الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، أن المطرانية اتخذت تدابير جديدة بشأن التعامل مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا. 
 
وتتمثل هذه الإجراءات فى الآتى: 
1- التشديد على ضرورة أخذ اللقاح الواقى من الإصابة بفيروس كورونا. 
 
2- التشديد على الإجراءات الاحترازية وجعل ارتداء الكمامة شرطا لدخول الكنيسة. 
 
3- على كل من يشعر بأى أعراض للوباء مهما كانت بسيطة أن يمتنع عن المجئ للكنيسة حتى تمام الشفاء. 
 
واختتم البيان أنه يعمل بهذه القرارات بداية من اليوم الأحد 17 أكتوبر وحتى السبت 30 أكتوبر حيث يعاد تقييم الوضع طبقا للمستجدات. 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

كنائس المنيا

البابا تواضروس الثانى

فيروس كورونا

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