غرق 11 طالبا وإنقاذ 10 آخرين خلال نزهة مدرسية لتنظيف نهر فى إندونيسيا "صور"

كتب محمد شعلان

غرق 11 طالبا وتم إنقاذ 10 آخرين خلال مشاركتهم فى نزهة مدرسية لتنظيف أحد الأنهار بمقاطعة جاوة الغربية فى إندونيسيا، وقال مسؤولون محليون، إن 150 طالبًا من مدرسة إسلامية إعدادية كانوا يشاركون في التنظيف على ضفاف نهر سيليور ثم انزلق 21 منهم في المياه.

وقال ديدن ريدوانسيه، رئيس مكتب باندونج للبحث والإنقاذ، في تصريحات نقلتها شبكة ABCNews الأمريكية، "كان الطقس جيدًا ولم تكن هناك أي سيول.. هؤلاء الأطفال الذين غرقوا كانوا يمسكون بأيدي بعضهم البعض، ثم انزلق أحدهم وتبعه الآخرون".



البحث عن الطلاب المفقودين



قوارب انتشال الضحايا

وتمكن سكان قريبون وفريق إنقاذ من إنقاذ 10 من الطلاب الذين تم نقلهم إلى مستشفى قريب، كما استخدم رجال الإنقاذ عوامات كبيرة قابلة للنفخ باللون البرتقالي للبحث عن الضحايا، وتم حصر جميع الطلاب عند انتهاء البحث ليل الجمعة الماضية.

ويبدو أن الطلاب لم يكونوا يرتدون أجهزة تعويم، حيث ذكرت بعض التقارير أنهم كانوا يحاولون عبور النهر، الذي يشتهر بركوب الرمث والأنابيب الداخلية، عندما سقطوا فيه.



جانب من البحث

وفى بداية الشهر الحالي، لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، إثر وقوع انهيار أرضي ناجم عن هطول أمطار موسمية غزيرة في جزيرة "سومطرة" بإندونيسيا.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية ، أنه تم انتشال جثث الضحايا من تحت أنقاض منزلين، في حين تم إنقاذ شخص واحد.. مشيرة إلى أن السلطات الإندونيسية حذرت المواطنين بتوخي الحذر واليقظة بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر.

وأضافت القناة أن مياه الأمطار غمرت أكثر من 300 منزل والعديد من الأراضي الزراعية في مقاطعة "بادنج باريامان"، كما تسببت الرياح العاتية في تدمير المنازل والسيارات، بالإضافة إلى سقوط الأشجار.