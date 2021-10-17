غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز أراضى جمعيات الإسكان

كتب أحمد حسن

تبدأ هيئة تعاونيات البناء، طرح كراسات شروط حجز قطع أراضى حمعيات الإسكان التعاونى فى 12 مدينة غدا الاثنين وذلك بمقر الهيئة.

وأكد الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان،أنه تم الإعلان عن طرح أراضى لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة فى عدد من المدن الجديدة، وذلك بمدن " العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر "شرق بورسعيد" – برج العرب الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة ".

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن ذلك يأتي في إطار مخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم منظومة الإسكان التعاوني لتحقيق المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية، وأيضاً في إطار البروتوكول الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 19 يناير 2014 لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة.

وأشار الدكتور حسام رزق إلى أن كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى ستباع بالمقر الرئيسي للهيئة " 3 ش سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة " ، وذلك بدءاً من يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر الجاري في الساعة التاسعة صباحاً حتى يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر المقبل، على أن تسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية، بحيث يكون آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022.

ولفت رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان إلى أنه يمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراضي لمشروعاتها في أكثر من مدينة بشرط أن تكون في نطاق عملها، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائياً.

وأكد الدكتور حسام رزق، أن الإلتزامات المالية وأسلوب السداد طبقاً لما هو وارد بكراسة الشروط ، على أن يتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط في موعد لاحق بالجرائد الرسمية وبمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان www.moh.gov.eg..