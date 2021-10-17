طاقم تصوير سينمائى روسى يعود للأرض خلال ساعات بعد تصوير أول فيلم بالفضاء

أ.ش.أ

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس اليوم الأحد، أن فريق أول فيلم طويل أكمل تصوير أول فيلم طويل يجري تصويره في الفضاء، وأنه من المقرر أن يعود الطاقم من محطة الفضاء الدولية في وقت لاحق اليوم إلى الأرض.

وكان قد قال ديميتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس"، إن الأقمار الصناعية الجديدة التي ستطلقها روسيا مستقبلا ستساعد في تفادي الأضرار التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، عن روجوزين قوله في مقابلة صحفية: "إن إطلاق أقمار سكيف وماراثون الروسية في إطار برنامج Sphere الروسي سيؤمن تغطية مناطق واسعة من روسيا بشبكات إنترنت عالية السرعة، وسيساعد في تفادي الأضرار التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعية أو الكوارث البشرية".

وأضاف " تخطط روسيا عامي 2022 و2023 لإطلاق نماذج لأقمار صناعية صغيرة من نوع سكيف وماراثون، وهذه الأقمار مخصصة للاتصالات وتغطية مناطق من الأرض بشبكات إنترنت عريضة النطاق، وهذا أمر مهم جدا لبلدنا كون أجزاء كبيرة من مساحتها تقع في مناطق شديدة البرودة وقليلة السكان، وهذه الأقمار ستساعدنا على تطوير البنية التحتية في تلك المناطق".