ضبط 13 ألف لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق ومحطات الوقود لمواجهة تهريب السلع المدعمة ومنع بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بكمية قدرها 4000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط عهدة باطنية غير مرخصة والتحفظ على عدد 2000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع.

كما أسفرت الحملات عن ضبط عهدة باطنية غير مرخصة والتحفظ على عدد 5000 لتر سولار تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح، وكذلك التحفظ على كمية قدرها 1000لتر سولار تم تجميعها لإعادة البيع للتربح والكسب غير المشروع، وضبط أحد محطات الوقود غير المرخصة وبها كميات من البنزين تقدر بـ 1000لتر تم تجميعها بغرض التربح و البيع في السوق السوداء.

وأسفرت الحملات الرقابية أيضا عن ضبط مخزن يقوم من خلاله بصناعة وتركيب النجف وبيعة بالأسواق باسم تجاري آخر وضبط عدد 100كرتونة بها نجف وعدد 100 كيس به قطع للنجف معدة التركيب وكذلك عدد 250كرتونة فارغة تحمل بيانات غير صحيحة وغش وعدم وجود عنوان غش وتلاعب ومجهولة المصدر .

أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وعلى جانب آخر، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين .

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة تموين دمنهور وادارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بحملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بدمنهور.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من الادوية البشرية منتهية الصلاحية تقدر بحوالي 500 عبوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم ضبط مركز العاب رياضية يقوم بممارسة نشاط طبي غير قانوني وتم التحفظ علي عدد 80 عبوة ما بين حقن واكياس وكريمات وبلسم شعر وصبغات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها وكذا عدد 550 سرنجة مختلفة الأنواع.

وكذلك تم تحرير إدارة مركز علاج طبيعي بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وفى هذا السياق تم المرور على معمل ومركز للنساء والتوليد ومركز علاج طبيعي ومركز عيادات تخصصية ومركز رياضى وتم رصد العديد من المخالفات من قبل فريق العلاج الحر بالإدارة الصحية بدمنهور وجار استصدار قرارات الغلق من قبل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.