ضبط صاحب مصنع بالونات مواتير المياه يستخدم خامات مجهولة المصدر بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع بالونات المياه، لاتهامه بتصنيع بالونات مواتير المياه مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية عليها "مقلدة" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فى مدينة السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع لتصنيع بالونات المياه - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وإستغلاله فى تصنيع بالونات مواتير المياه مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية عليها "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وعثر بداخل المصنع على كمية من بالونات المياه "منتج نهائى" – كمية من أجزاء التصنيع – (11) ماكينة وأدوات تصنيع - وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أبارح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.