ضبط بطل الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء سرقته سيارة في الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسماعلية، القبض على المتهم بطل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء سرقته سيارة، بعد قيام مالك السيارة بتركها بأحد الشوارع في محافظة الإسماعلية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مصحوب بتعليق يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة حال قيام قائدها بتركها بأحد الشوارع بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص من بينهم سيدة )، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة، سلاح أبيض "مطواة") كما تم ضبط السيارة المبلغ بسرقتها بحوزة المتهمين ، وكذا دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية"، وبتطوير مناقشتهم أقروا بإرتكابهم عدد( 4) وقائع سرقه مختلفه ، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة والدراجة البخارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.