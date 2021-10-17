اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:51 م
أكرم القصاص
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صحة دمياط : الكشف عن أمراض سوء التغذية بين طلاب المرحلة الابتدائية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 06:54 م
صحة دمياط : الكشف عن أمراض سوء التغذية بين طلاب المرحلة الابتدائية أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن  فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن امراض سوء التغذية بين طلاب المرحلة الابتدائية وذلك في إطار التعاون المثمر مع هيئة التامين الصحي ومديرية التربية والتعليم بدمياط حيث تبدا اليوم الاحد 17/10/2021 والتي تستهدف فحص حوالي 225  ألف طالب على مستوى قطاعي الريف والحضر.
 
حيث يتم فحص الطلاب من حيث نسبة الهيموجلوبين بالدم وقياس الوزن والطول ويتم تحويل الحالات الايجابية لتلقي العلاج والمتابعة بعيادات التامين الصحي بالمحافظة، بإشراف منسق مديريةالصحة دكتورة نجلاء عمر مدير إدارة السن المدرسي بالمديرية.
 
يأتى ذلك في اطار المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة و بتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة. 

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