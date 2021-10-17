شراكة بينB-Connect و Supply Chain Junction لتطبيق حلول Manhattan في مصر

تقرير خاص

أعلنت شركة B-connect التابعة لمجموعة H.O Group، عن بدء الشراكة المميزة مع شركة Supply Chain Junction (SCJ) الشريك الإقليمى في أفريقيا والشرق الأوسط لشركة (Manhattan Associates) المتخصصة فى البرامج الالكترونية لميكنة المخازن اللوجيستية.

ووفقًا لذلك تضع هذه الشراكة B-connect كشريك خدمات لشركة SCJ لضمان أعلى مستوى من نشر الحلول التكنولوجية لشركةManhattan في مصر، و ذلك بما تمتلكه B-connect من قدرات كبيرة ة وخبرة واسعة في ميكنة المخازن الكبيرة ومستودعات الامداد والتوريد لشركاتHO Group في جميع محافظات مصر.

و تمتلك B-connect مجموعة من الخبراء في المخازن اللوجستية، بالإضافة إلى فريق دعم فني هو الأكبر، إذ يتألف من 150 مهندس دعم فني فى جميع التخصصات. كما توفر Supply Chain Junction (SCJ)برنامج الامداد والتوريد الأفضل في فئته عالمياً، وهو مصمم خصيصًا لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات و العمليات اللوجيستية في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، وباستخدام مجموعة برامج Manhattan WMS تدخل SCJ بخبرتها التي تزيد عن 20 عامًا في شراكة معB-connect لتنفيذ ودعم أنظمة إدارة المستودعات، وأنظمة إدارة النقل، وأنظمة إدارة الطلبات، وحلول التوزيع الشاملة التي توفر للشركات ضمان ميزة سهولة الامداد و التوريد.

وباكورة هذه الشراكة هو افتتاح أول مجمع خدمات لوجستية لدعم الشركات المنتجه فى تخزين ونقل البضائع الخاصه بها عبر توفير مخازن على اعلى مستوى بخبرات رائده فى مجال التخزين فقد تم انشاء مخزن للتخزين للغير بمنطقة السادس من اكتوبر على مساحة تتجاوز 20,000 متر وتم تجهيزه على اعلى مستوى من حيث التبريد اللازم لتخزين الادويه وتحقيق كافة الاشتراطات اللازمه من اعمال مكافحه الحريق وبأستخدام افضل انواع المعدات اللازمه لحركة البضائع من ارصفه تحميل واوناش حركة بالاضافة الى توفيركافة معايير الجوده من التخزين والتوزيع الجيد والحصول على رخص التشغيل اللازمه من ادارة الصيادله للتخزين والافراج الجمركى وبأستخدام افضل البرامج للتشغيل على مستوى العالم من شركة منهاتن, وتوفير افضل المديرين والعمالة ذات الخبره فى هذا المجال.

هذا وجارى التوسع مستقبلا فى باقى المحافظات بالدلتا والصعيد.

وقال أيمن حسام عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة HO Group: مجموعتنا هي أكبر موزع للأدوية في أفريقيا والشرق الأوسط، و تتكون المجموعة من شركات UCP و UCTD و MEC ، بالإضافة إلى أننا نمتلك مصنع Vetopharmللأدوية، ولدينا أكثرمن 15000 موظف، ونملك حصة سوقية بنسبة 42٪ من سوق توزيع الادوية و المستحضرات الطبية فى مصر، ولدينا 123 فرع توزيع، ومنذ نشأة مجموعة HO Group في السوق المصرية قبل 46 عامًا، نسعى لنصبح واحدة من أكثر العلامات التجارية ثقة واحترامًا في المنطقة، نحن نتشرف بشراكتنا مع SCJلخدمة بلدنا وتنفيذ برامج Manhattanفي أعمالنا الجديدة من خلال ذراعنا التكنولوجى والتقني شركة B-connect.

و أضاف مايكل بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة SCJ: نحن نخدم أفريقيا والشرق الأوسط منذ عام 2002 ونحن متحمسون جدًا لشراكتنا مع HO Groupمن خلالB-connect ، باعتبارها واحدة من كبرى الشركات الرائدة في مصر، كما أننا نتطلع إلى دعمها ومساعدتها على تحسين كفاءة عمليات المستودعات، وتحسين عمليات الامداد و التوريد الخاصة بها،وأيضاً للعمل فى السوق المصرى ومواجهة التحديات و تلبية توقعات المستهلكين.