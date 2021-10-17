اليوم السابع
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شاهد .. محافظ شمال سيناء يوجه الدعوة لكل المصريين لحجز منازل التجمعات التنموية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 09:04 م
شاهد .. محافظ شمال سيناء يوجه الدعوة لكل المصريين لحجز منازل التجمعات التنموية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  دعوة لكل المصريين لسرعة  حجز منازل ومساحات زراعية فى التجمعات السكنية الزراعية في المناطق الصحراوية  التى خصصتها الدولة لتوطين عدد من الأسر والمواطنين المصريين من مختلف المحافظات في سيناء للاقامة والتوطين بأرض سيناء داخل تلك التجمعات التنموية المتكاملة المرافق والخدمات .

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحات  خاصة لـ " اليوم السابع " خلال جولة تفقديه لمتابعة الاستعدادات فى هذه التجمعات لاستقبال الاسر، انه يطمئن الجميع ان هذه التجمعات جاهزة ومتكاملة المرافق وتحظى بكامل الاهتمام من الدولة لنجاح الهدف منها وهو زراعة سيناء بالبشر.

واستطرد موجها حديثه لكل من يرغب فى الاستفادة من هذه التجمعات " اقول لكل مصرى فى ربوع مصر ان يحضر  لسيناء، ويشاهد على الطبيعة هذه التجمعات ثم يتولى عملية الحجز وان المشروع مشرف والدولة تحملت من اجل ان يتم المليارات،  وخفضت نسبة 70% تحملتها الدولة .

وتابع ان هذه البيوت القائمة حاليا فى التجمعات بعد 6 شهور ستتضاعف، كما ان الاراضى الزراعية سيتم تسليم كل مستفيد 5 افدنة ومن يثبت جديته بعد استلامه الارض بعد خمس سنوات، الدولة ستمنحه 5 افدنه اخرى، وهذا بشرط الجدية فى زراعة الارض فى المرحلة الاولى .

واكد محافظ شمال سيناء ، انه تم عمل دراسات كاملة وتحديد المزروعات المناسبة طبقا لطبيعة الارض وملوحة المياه، لافتا انه لايتم اخذ المياه من الأبار بشكل مباشر لرى الأرض ولكن تمر على محطة تحلية بكل تجمع لتغذية التجمعات السكنية ولصالح الأراضى الزراعية التى جهزت بشبكات رى .

واشار محافظ  شمال سيناء انه  تم الانتهاء منها وانشاء مرافق البنية الأساسية والخدمات المتكاملة ، بكل تجمع وتم الاعلان عن طرحها بمحافظتى شمال وجنوب سيناء باجمالى عدد 17 تجتمعا تنمويا " سكنى / زراعى  " .. منهم 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء .

واوضح محافظ شمال سيناء ان عملية الطرح بالكامل تتم اليكترونيا فى ضوء البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للاستثمار والذى شهد مراسم توقيعه  الدكتور رئيس مجلس الوزراء .

لافتا انه تم تخصيص نسبة 50%  لأهالى سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة قبل تاريخ الاعلان على أن يتم تخصيص نسبة 10 % من تلك النسبة للمشايخ والعواقل ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة ، وتخصيص نسبة 50 % لأبناء المحافظات الأخرى على أن يتم تخصيص نسبة 15 % من تلك النسبة للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين من القوات المسلحة والشرطة والسابق لهم الخدمة فى سيناء اعتبارا من عام 2010 ، وأسر شهدائهم ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة .


شمال سيناء

التجمعات التنموية

سيناء

وسط سيناء

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