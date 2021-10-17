سيدتان تتنازلان عن محضر ضد سائق صدمهما بتروسكل فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نشر مواطن شكوى عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك" مدعومة بمقطع فيديو يتضمن وقوع حادث اصطدام دراجة نارية "تروسيكل" بشقيقته ، أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وهروب قائد المركبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، مطالباً بسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من إحدى المستشفيات بوصول كل من (شقيقة الشاكى"مصابة باشتباه نزيف وارتجاج بالمخ ، وأخرى كريمة عم الشاكى "مصابة بكدمات) إثر اصطدام دراجة نارية "تروسيكل" بهما وفر قائدها هارباً.

بسؤال المصابتين أفادتا بعدم تعمد سائق الدراجة النارية التروسيكل ارتكاب الحادث وتنازلتا عن شكواهما ، وبسؤال الشاكى أفاد أنه قام بنشر مقطع الفيديو المُشار إليه إثر اصطدام تروسيكل بشقيقته ، وأضاف أنه عقب تأكده من عدم تعمد قائد التروسيكل ارتكاب الحادث قرر تنازله عن شكواه.