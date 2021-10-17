سى إن إن: اختطاف 17 مبشراً أمريكياً وأفراد عائلاتهم فى هايتى من قبل عصابات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن نحو 17 من المبعوثين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم قد تم الإبلاغ عن اختطافهم من قبل أفراد عصابة في هايتي أمس السبت، بينهم 14 من البالغين وثلاثة من القصر، بحسب ما ذكر مصدر في قوات أمن هايتي.

وحذر المصدر من أن التحقيقات جارية وأن مزيد من المعلومات ستتوفر خلال اليوم.

وكان المبشرون مسافرين أمس السبت، عبر حافلة إلى تيتانين شمال العاصمة بورت اوبرنس، بعد زيارة ملجأ للأيتام في منقطة كروا دى بوكيت. وتم اختطافهم على طول الطريق بين المكانين.

وأكدت جماعة إغاثة مسيحية مقرها ولاية أوهايو، تدعى "وزراء المساعدة المسيحية" أن المبعوثين وأفراد عائلاتهم الذين تم اختطافهم تابعين لها، وفقا لتقرير لصحيفة واشنطن بوست. ونقلت الصحيفة عن تنبيه صلاة مدته دقيقة من المنظمة وشخص على معرفة بالاختطاف، وجاء فيه أن رجال ونساء وأطفال على صلة بالجماعة يتم احتجازهم من قبل جماعة مسلحة.

ويؤكد التسجيل أن هؤلاء المختطفين منهم العاملين في المنظمة وأفراد عائلتهم وكانوا عائدين من زيارة لدار أيتام في هايتي.

وقال متحدث باسم الخارجية الامريكية إنهم على علم بالتقارير التي تتحدث عن الاختطاف. وأوضح المتحدث أن سلامة ورفاهية المواطنين الأمريكيين في الخارج هو واحد من أهم أولويات الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى معرفتهم بهذه التقارير وانه ليس لديهم ما يضيفونه في هذا الوقت.

وقالت شبكة سى إن إن إن حوادث الاختطاف في هايتي قد زادت خلال عام 2021، وارتفعت أرقامها 300% منذ يوليو الماضى. ووقع 628 حادث اختطاف على الأقل منذ يناير، من بينها 29 لأجانب، وفقا للبيانات الصادرة في وقت سابق هذا الشهر من مركوو تحليل وأبحاث حقوق الإنسان في عاصمة هايتى بورت اوبرنس.