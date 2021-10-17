زلزال بقوة 4.2 يضرب مُحافظة شرقي الفلبين

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ضرب زلزال بلغت شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر محافظة كامارينِس سور شرقي الفلبين.

وأفاد خبراء الزلازل بالدولة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل وقوع الهزة الأرضية الساعة 6:51 مساءً (بالتوقيت المحلي للبلاد) على بعد خمسة كيلومترات جنوب شرق بلدة كانامان بالمحافظة وعلى عمق أربعة كيلومترات، ولم تكن هناك توقعات بحدوث هزات ارتدادية، إلا أنه قد يوجد بعض الأضرار من جراء الزلزال.

وكان زلزال آخر بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر قد ضرب بلدة كانامان يوم الخميس الماضي، إذ تقع الفلبين في "حزام ناري" بالمحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثف الذي يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وجميع أنحاء حوض المحيط الهادئ.