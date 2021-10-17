رئيس الوزراء اليابانى يزور محطة فوكوشيما للطاقة النووية

أ.ش.أ

قام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد ، بزيارة محطة فوكوشيما دايتشي المعطلة للطاقة النووية وذلك للمرة الأولى منذ توليه منصبه، لتفقد التقدم المحرز فيما يتعلق بمسألة إيقاف تشغيلها.

وكان قد قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى الجديد كويتشى هاجيودا، إن تفكيك محطة "فوكوشيما دايتشى" لتوليد الطاقة النووية وإجراءات السلامة لتصريف المياه المعالجة تتصدر أولوياته.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية عبر موقعها الإلكتروني أن هاجيودا التقى حاكم "فوكوشيما" ماساو أوتشيبوري في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.