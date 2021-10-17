اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء اليابانى يزور محطة فوكوشيما للطاقة النووية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 09:22 ص
رئيس الوزراء اليابانى يزور محطة فوكوشيما للطاقة النووية محطة فوكوشيما - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد ، بزيارة محطة فوكوشيما دايتشي المعطلة للطاقة النووية وذلك للمرة الأولى منذ توليه منصبه، لتفقد التقدم المحرز فيما يتعلق بمسألة إيقاف تشغيلها. 

وكان قد قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى الجديد كويتشى هاجيودا، إن تفكيك محطة "فوكوشيما دايتشى" لتوليد الطاقة النووية وإجراءات السلامة لتصريف المياه المعالجة تتصدر أولوياته.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية عبر موقعها الإلكتروني أن هاجيودا التقى حاكم "فوكوشيما" ماساو أوتشيبوري في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ توليه منصبه

من جانبه، قال أوتشيبوري إن "الحكومة تخطط لتصريف المياه المعالجة المخزنة بالمحطة في البحر بعد تخفيفها بحيث يصبح تركيز التريتيوم وغيره من المواد المشعة أقل بكثير من المعايير القياسية الحكومية"، وأضاف أن المسألة مهمة جدا لسكان فوكوشيما، داعيا للتعامل مع المسألة ومخاوف السكان بإخلاص.

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