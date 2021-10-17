اليوم السابع
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رئيس المحكمة الدستورية: قاضى المحكمة الدستورية لابد أن يتمتع بثقافة واسعة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 08:58 م
رئيس المحكمة الدستورية: قاضى المحكمة الدستورية لابد أن يتمتع بثقافة واسعة المستشار سعيد مرعى - رئيس المحكمه الدستورية
كتب إبراهيم قاسم - سليم على - أحمد الجعفرى

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 أكد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن قاضى المحكمة الدستورية وظيفته مهمه جدا وعمله خطير والمهمة التى يقوم بها مهمة جليلة لأنه يزن النص التشريعى ويزن القانون العادى بميزان الدستور.

 

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، خلال برنامج "الصدى المذاع" الذى تقوم بتقديمه الإعلامية رانيا هاشم عبر على قناة اكسترا نيوز، أنه بالتالى لابد أن يكون ثقافته القانونية ثقافة واسعة ودارس فى جميع القوانين.

 

وتابع "مرعى"، أن قاضى المحكمة الدستورية العليا وظيفته مهمة وعمله خطير لذلك لابد أن يكون لديه ثقافة فى جميع القوانين الجنائية والمدنية والاسرة ولديه فكر عميق وثاقب بالدستور.

 


المحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية

القانون

الدستور

اكسترا نيوز

حوار المستشار سعيد مرعى

المستشار سعيد مرعى

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