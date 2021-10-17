اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 12:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الدستورية العليا: المحكمة تحرس أعلى قواعد النظام القانوني

الأحد، 17 أكتوبر 2021 08:39 م
رئيس الدستورية العليا: المحكمة تحرس أعلى قواعد النظام القانوني المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمه الدستورية
كتب إبراهم قاسم - سليم على - أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري، وهى حارسة أعلى قواعد النظام القانوني في الدولة وهو الدستور أو العقد الاجتماعي الذي يربط الحاكم بالدولة أو المحكومين.
 
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، خلال برنامج "الصدى المذاع" الذى تقوم بتقديمه الإعلامية رانيا هاشم عبر على قناة اكسترا نيوز، إن المحكمة تختص بالرقابة الدستورية على القوانين، وهى محكمة تنازع تفصل بين جهات القضاء في مصر، وتنفض التناقض بين الأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية في مصر.
 
 

المحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية

المستشار سعيد مرعى

الدستور

اكسترا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس المحكمة الدستورية فى حوار خاص مع تليفزيون اليوم السابع: جهود الرئيس السيسى فى مكافحة الإرهاب مهدت الطريق للتنمية.. المستشار سعيد مرعى: العاصمة الإدارية إنجاز إعجازى وسننتقل إليها كسائر الهيئات القضائية

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:28 م

المستشار سعيد مرعي يشكر الرئيس السيسى لرعايته مؤتمر المحاكم الأفريقية

السبت، 20 فبراير 2021 01:08 م

كازاخستان تمنح المستشار سعيد مرعى والمستشار عادل عمر شريف ميداليتين

الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:49 م

رئيس المحكمة الدستورية يهنئ عبد الوهاب عبدالرازق برئاسة "الشيوخ" ويسلمه درع المحكمة.. المستشار سعيد مرعى: ندعم البرلمان بغرفتيه وندرك دوره فى تنظيم الحقوق.. وعبد الرازق: نعاهدكم أن نكون على الدرب والطريق المشرف

الأحد، 25 أكتوبر 2020 04:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة