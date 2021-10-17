رئيس الدستورية العليا: المحكمة تحرس أعلى قواعد النظام القانوني

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري، وهى حارسة أعلى قواعد النظام القانوني في الدولة وهو الدستور أو العقد الاجتماعي الذي يربط الحاكم بالدولة أو المحكومين.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، خلال برنامج "الصدى المذاع" الذى تقوم بتقديمه الإعلامية رانيا هاشم عبر على قناة اكسترا نيوز، إن المحكمة تختص بالرقابة الدستورية على القوانين، وهى محكمة تنازع تفصل بين جهات القضاء في مصر، وتنفض التناقض بين الأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية في مصر.