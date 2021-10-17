ديلى ميل: نائل نصار وجينيفر جيتس نظما حفل زواج ثان "خاص" على الطريقة الإسلامية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن جينيفر جيتس، ابنة بيل جيتس، تزوجت من نائل نصار 30 عاماً، خلال حفل ظهر أمس السبت في منزلها في ويستشستر، نيويورك، موضحة أنها نظمت احتفالا منفصلا خاصا ليلة الجمعة، للزواج من الفارس المصرى على الطريقة الإسلامية.



نائل نصار وجينفير جيتس

وقالت الصحيفة في تقريرها الخاص، إن الحفل الإسلامي الخاص أقيم مساء الجمعة في حديقة العائلة التي تبلغ مساحتها 142 فدانًا في شمال سالم ، نيويورك ، وبعدها أقيم حفل مدني أكبر بكثير بحضور 300 ضيف بعد ظهر يوم السبت.

وبعد حفل الزفاف يوم السبت ، رقصت جينيفر ووالدها بيل على أنغام أغنية ألتون جون "هل تستطيعين الشعور بالحب الليلة."

وخرجت العروس ، التي كانت ترتدي ثوبًا مخصصًا من تصميم فيرا وانج ، من قصرها محاطة بتسع وصيفات يرتدين فساتين خضراء. وشوهدت إحدى وصيفات العروس وهي ترفع طرحتها الطويلة بينما اجتمعت المجموعة لالتقاط الصور بظلال الخريف في كل مكان.



جانب من الزفاف

شوهدت جينيفر وهي تمسك بباقة من الزهور البيضاء ، ورفعت طرحتها على وجهها.

ثم توجهت مع والديها عبر الطريق حيث بدأ المئات من الضيوف بالتجمع من الساعة الثالثة مساءً لمشاهدة الزوجين السعداء وهما يتزوجان في حفل مدني.

سار الوالدان بيل وميليندا جيتس مع جينيفر البالغة من العمر 25 عامًا في الممر في الحفل بعد ظهر يوم السبت.

وبدأ الاستقبال بعد الساعة الرابعة مساءً بقليل. كان يمكن رؤية بيل يرتدى حلة داكنة ، بينما كانت ميليندا ترتدي ثوبًا أرجوانيًا متدفقًا. وأطلق الحشد هتافًا كبيرًا بعد وقت قصير من الساعة 5 مساءً حيث تم إعلان الزوجين أخيرًا كزوج وزوجة.