دب ضخم يهاجم سيدة حامل ويطرحها أرضا خلال عرض فى سيرك روسى.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تعرضت امرأة تعمل مساعدة لمروضي الحيوانات المفترسة في السيرك بمقاطعة أريول الروسية، لهجوم من دب ضخم كاد أن يفتك بها، ويحول العرض الذي أقيم في إحدى قاعات السيرك إلى مأساة لولا تدخل المدربين وإنقاذ المرأة من الدب الذى "ثار" فجأة، وبدا الدب هادئا في البداية، قبل أن يصبح فجأة عدائيا ويهاجم المرأة أمام مئات المتفرجين.

ونشرت وسائل إعلام محلية روسية، لقطات من العرض، حيث كانت مساعدة المروض ترتدي فستانا أزرق وتساير الدب كعادتها ثم فجأة هجم عليها وطرحها أرضا، ولكن سارع المروضون العاملون في السيرك إلى إنقاذ المرأة، وتبين أنها حامل وتم نقلها إلى المستشفى، دون أن تتحدث التقارير الإعلامية عن حالتها الصحية لاحقا.



الدب يهاجم السيدة



الدب يهجم على السيدة

ومن جهتها، تجري لجنة التحقيق ومكتب المدعي العام عمليات تفتيش بعد أن هاجم الدب المدرب على موظفي السيرك أثناء عرض في أوريول، وبحسب التحقيق، أصيب أحد الفنانين في الهجوم.

ويجري المحققون الآن مقابلات مع عمال السيرك والمواطنين من بين شهود العيان، وفقًا للخدمة الصحفية لمديرية التحقيق التابعة للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي في منطقة أوريول.



بداية الهجوم

وفى واقعة أخرى، شهد أحد عروض السيرك المتنقل "هارليكوين" في مدينة بيريزوفسكي، في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا بروسيا - فى وقت سابق - هجوم عنيف من دب بني ضخم خلال العرض، حيث هاجم ثلاث مرات على مقدمة العرض ومساعديها، وتمكن بعض المشاهدين من الزوار، من تصوير هذا الحادث، وفي بعض اللقطات، ظهر الدب وهو ينقض فجأة على المدربة، وبعد ذلك أمسك بساقها وألقى بها على الأرض.

وهرع زملاء ومساعدي المدربة على الفور لمساعدتها وسحبوا الدب بعيدا، إلا أن الحيوان حاول افتراس مدرب آخر، لكن تم إيقافه، ولم يعرفوا سبب الحالة التي كان عليها الدب ورغبته في الفتك بمدربيه الذين يقدموا معه العروض بشكل شبه يومي، وفق ما نقلت روسيا اليوم.