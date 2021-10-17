اليوم السابع
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خالد الجندى: تكريم الرئيس يدعونى لبذل الكثير من الجهد لخدمة الدين والوطن

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:50 ص
خالد الجندى: تكريم الرئيس يدعونى لبذل الكثير من الجهد لخدمة الدين والوطن الرئيس السيسى يكرم الشيخ خالد الجندى
كتب ـ لؤى على

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أكد الشيخ خالد الجندى، من علماء الازهر الشريف، إن تكريمى اليوم من قبل الرئيس السيسى، فى احتفال مصر ووزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، يدعونى لبذل الكثير من الجهد لخدمة الدين والوطن.
 
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا الوسام هو الثاني الذي حصل عليه فى حياته، فقد كان الوسام الأول هو ما ورد في قوله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ).
 
وتابع، أشكر الجميع على المباركة والتهنئة، ولكني أطلب منهم الدعاء لي بالثبات والمزيد من الجهد لخدمة هذا الدين وتجديد هذه الرسالة والحفاظ على هذا الوطن،  متابعا، "أنتم من تستحقّون هذا الوسام".
 

الازهر الشريف

شيخ الازهر

وزارة الاوقاف

المولد النبوى الشريف

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