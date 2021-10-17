اليوم السابع
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حلول المدارس لخفض الكثافات الطلابية لتحقيق التباعد.. اعرف التفاصيل

الأحد، 17 أكتوبر 2021 05:00 ص
حلول المدارس لخفض الكثافات الطلابية لتحقيق التباعد.. اعرف التفاصيل طلاب المدارس ـ ارشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم توجيه المدارس لخفض الكثافات الطلابية تحقيقا للتباعد بين الطلاب وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن هناك حلولا تطبقها المدارس لتحقيق التباعد بين الطلاب، منها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة وتحويلها إلى فصول دراسية بعد تجهيزها بالمقاعد المطلوبة، إضافة إلى  تقسيم حضور الطلاب إلى فترات بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة، حيث تلجأ المدارس إلى نظام الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية وفى حالة عدم انخفاض الكثافة يمكن للمدرسة أن تقسم حضور الطلاب إلى 3 فترات دراسية.

وشددت الوزارة على أن هناك توجيهات للمدارس  بضرورة وضع الجداول المدرسية بشكل يتناسب مع خفض الكثافة بين الطلاب مع التشديد على وضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل كثافات المدارس والفصول لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب بشكل مستمر.

وكان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد أن اللجوء إلى نظام الفترات الثلاثة هو حل مؤقت وليس دائم الهدف منه معالجة الكثافات فى الفصول لتناسب الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن حضور الطلاب المدارس مهم وضرورى خاصة بعد عامين من التعليم عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.

فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة أن تطبيق نظام الثلاث فترات في المدارس ذات الكثافة العالية سيكون للضرورة القصوى، وسيكون عبر تقليل زمن الفترتين الأولى والثانية لإتاحة فترة ثالثة للمدرسة بحيث لا يخرج الطلاب في وقت متأخر من اليوم الدراسى.

وتابعت المصادر، أن تطبيق نظام الثلاث فترات بعد الحصول على موافقة مدير المديرية حيث يحدد القرار والمدارس الفترة الواحدة والفترتين والثلاث فترات.

 


التربية والتعليم

نظام الثلاث فترات بالمدارس

تطبيق فترات ثلاثة

تقليل الكثافات الطلابية

العام الدراسى الجديد

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