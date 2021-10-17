اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:54 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم تتابع حملة تطعيم طلاب المدارس ضد الأنيميا والتقزم

الأحد، 17 أكتوبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تتابع حملة تطعيم طلاب المدارس ضد الأنيميا والتقزم وزارة التربية والتعليم
إعداد ـ محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 

انطلاق العمل بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بالابتدائى

وزير الأوقاف: الصحوة الحقيقية الالتزام بالدين وليس ما يتستر خلفه أهل الشر

التعليم توجه بالتصدى للدروس الخصوصية وتفعيل المجموعات المدرسية

مواطنة بريطانية تشكر وزارة الصحة بعد الكشف فى عيادة مبادرة الرئيس لصحة المرأة

حملة وزارة التضامن "بالوعى" تجوب قرى بنى سويف لإنشاء مشروعات صغيرة للأسر

التعليم العالى تعلن توصيات المؤتمر العربى السابع فى الفلك والجيوفيزياء

 


حصاد الوزارات

التعليم

الاوقاف

التموين

المولد النبوى

اخبار مصرية

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