حبس محاسب ابتز طالبة وحصل منها على 16 ألف جنيه مقابل عدم نشره فيديوهات خادشة

الدقهلية شريف الديب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة شرق الدلتا ، من ضبط محاسب بمركز ديرب نجم بمحافظة الزقازيق بعد ابتزازه طالبة قاصر والحصول منها على مبالغ مالية كبيرة عقب تهديده لها بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء بعد إجبارها على تصويرها.

تلقى اللواء دكتور على حسنى مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات ، إخطار من العميد دكتور محمود مدين مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة شرق الدلتا ، بتحرير بلاغ رقم 7147 لسنة 2021 ادارى مركز ديرب نجم ، يفيد قيام شخص بإنشاء حساب على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك وارسال صور وفيديوهات على الماسينجر لطالبة 16 سنة بمحافظة الغربية ، وطلب مبالغ مالية كبيرة ، و بعد التهديد لها اكثر من مرة دفعت له مبلغ 16 ألف جنيه مقابل عدم نشره، إلا أنه نشرها على الفيس بوك بعدما فشلت الطالبة فى تدبير مبالغ مالية أخرى له.

وأمر اللواء حسام رشاد مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية ، فريق بحث بإشراف العميد محمد البرنس رئيس مباحث الإدارة، وبرئاسة مدير الإدارة العامة لمنطقة شرق الدلتا، والرائد عمرو سراج لتحديد البصمة الإلكترونية للحساب الذى يقوم بالنشر، حيث تم بذل محاولات عديدة وجهود كبيرة حتى تم التوصل إليه أن صاحب الحساب 34 سنة محاسب ومقيم بمركز ديرب نجم بمحافظة الزقازيق ، تم إعداد مأمورية والقاء القبض عليه واعترافه بالواقعة.

وأكدت التحريات أن المتهم استغل صغر سن الطالبة وأوهمها بأنه يريد الارتباط بها وحصل على صور خاصة من محمولها ثم ابتزها وهددها بنشرها حال عدم القيام بتصوير فيديوهات خادشه للحياء لنفسها تحت التهديد ثم ابتزها وحصل منها على مبلغ 16 ألف جنيه مقابل عدم نشره وبعدما فشل فى الحصول على مبالغ مالية أخرى نشرها على الفيس بوك.

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد.