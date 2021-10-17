حبس عاطل تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة الجمالية 4 أيام على ذمة التحقيق

كتب: سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المساكن فى منطقة الجمالية.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وتعاطى المواد المخدرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل، باكتشافه سرقة حقيبة ملابس من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب المحل وبعثرة بمحتويات المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها.