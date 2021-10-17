حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بمنطقة المطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوينهم تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية، وبيعها لعملائهم سيئ النية بسعر أقل من سعرها الحقيقى، وأمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط تشكيل عصابى فى المطرية تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ، تفيد بقيام (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك "، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط عدد من الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهم، وضبط باقى الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم " سيئ النية " (صاحب جراج ، مقيم بدائرة القسم ) ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم قبل المتهمين، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبس الجناة على ذمة التحقيقات.