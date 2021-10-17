جنايات القاهرة تستكمل محاكمة 4 متهمين بتهريب مهاجرين إلى الخارج.. اليوم

كتب أحمد حسنى

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين بتهريب المهاجرين بالنزهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين " ر.م"، و " م.ر"، و " أ.ط" و " ر.ف"، تهمة تأسيس وإدارة جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل فى استقطاب الأول للمهاجرين المهربين، ويتولى الرابع توفير تأشيرات السفر للمهاجرين المهربين، ويتولى الثانى والثالث إيواء المهربين بدولة تركيا لتسهيل جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ80 ألف جنيه للمهاجر الواحد.

كما شرعوا فى تهريب المهاجرين بطرق غير مشروعة لدولة اليونان إلا أنه قد حال أثر وقوع جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبطهم متلبسين.

وشهد أحد المجنى عليهم، أنه اتفق مع المتهم الأول لتسفيره لدولة اليونان عبر دولة تركيا مقابل حصوله على مبلغ 80 ألف جنيه، وتحصل منه على مبلغ 10 آلاف جنيه على أن يسدد باقى المبلغ حال وصوله لدولة تركيا، وفى يوم السفر ذهب لمقابلة المتهم الأول إلا أنه تم ضبطه والمتهم الأول.

وشهد مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بأن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة اعمل بصفة سرية ومنظمة تخصصت فى استقطاب ونقل وتهريب المهاجرين داخل وخارج البلاد بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية، وأسفرت التحريات أن المتهم الأول يقوم باستقطاب المهاجرين المهربين، ويتولى الرابع توفير التأشيرات اللازمة، ويتولى الثانى والثالث إيواء المهربين بدولة تركيا لتسهيل جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية 80 ألف جنيه عن المهاجر الواحد.