جامعة بنى سويف: الموافقة على برنامج الدبلومة المهنية فى العلاج الطبيعى

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، موافقة المجلس الأعلى للجامعات بمنح الدرجات الأكاديمية والشهادات العلمية للدراسات العليا والواردة باللائحة الداخلية لكلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف بنظام الساعات المعتمدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1120) لبرنامج الدبلومة المهنية تحت مسمى "التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الصحية للعلاج الطبيعي".

وأكد الدكتور منصور فى بيان له، أن العمل باللائحة الدراسية الخاصة ببرنامج الدبلومة المهنية "التخطيط الاستراتيجي في المؤسسات الصحية للعلاج الطبيعى" بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلاج الطبيعى، ويأتي في إطار خطة الجامعة لإنشاء برامج جديدة متميزة وفريدة من نوعها ومتابعة أدائها واستخدام النظم المتطورة والجديدة فى التعليم، لتقديم خريج جامعى مناسب لسوق العمل سواء المحلية أو الدولية لرفع شأن جامعة بنى سويف وتقديم خريج متميز ينافس خريجى الجامعات العالمية.