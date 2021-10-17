جامعة أسيوط تكرم باحثيها المتميزين فى كلية الحاسبات والمعلومات

أسيوط هيثم البدرى

ثمن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، نشاط كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والتي تعد أحد الكليات الوليدة، والتي نجحت خلال سنوات قليلة في تبوء مكانة متقدمة ومتميزة بين صفوف كليات الجامعة ممن لهم نشاط منفرد وريادى وبصمة، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأشار إلى أن ذلك جاء ثمرة لما يتم داخل الكلية من عمل دءوب و جهود كافة المنتسبين لها على نحو يهدف فى مجمله إلى تعزيز مكانة الكلية وتحقيق تقدمها، وهو ما جعل الكلية في نحو 15 عاماً واحدة من الكليات التي يشار لها بالبنان بين الكليات المتخصصة فى مجالها وأصبحت نموذجاً يحتذى به ، ومن هذا المنطلق فقد أشار إلى أن علوم الحاسبات والمعلومات تُعد فى بؤرة اهتمام العالم وأحد الركائز الأساسية فى تقدم العالم وتطوره و تحظى فى مصر باهتمام ودعم رئاسي مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، موجهاً باحثيها إلى مواصلة البحث وتقديم مخرجات منفردة ثبت تميزهم على مستوى دول العالم المختلفة وهو ما سوف تقابله إدارة الجامعة بتيسير السبل لتحقيقه وتوفير ما يلزمه من دعم ورعاية وذلك للمساهمة فى تعزيز جهود إدارة الجامعة الساعية لتحقيق التحول الرقمي والتطور التكنولوجي على نحو يليق باسم جامعة أسيوط ومكانتها .

جاء ذلك فى مستهل كلمته خلال الحفل الذي إقامته كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة لتكريم شباب الباحثين بالكلية، والذي شهد حضور الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عبد الرحمن حيدر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالكلية.

ومن جهته فقد اكد الدكتور احمد المنشاوي على استمرار دعم ادارة الجامعة وقطاع الدراسات العليا والبحوث للباحثين المتميزين الذين اخذوا على عاتقهم قيادة قاطرة التنمية والتقدم من خلال مشروعاتهم البحثية، موضحا دور البحوث العلمية واثرها فى الارتقاء بتصنيف الجامعة بين مصاف الجامعات الاخرى وفى كافة التصنيفات الدولية والعالمية، موضحا ان تكريم هؤلاء الباحثين هو واجب من الجميع وتقديرا لجهودهم العلمية.

وخلال كلمتها فى مستهل الحفل فقد أعربت الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عن بالغ فخرها بالباحثين من أبناء الكلية والذين لم يألوا جهدا فى مواصلة عملهم البحثي والعلمى وانتاج مشروعات بحثية على قدر من الجودة والكفاءة ، مؤكدة ان هؤلاء الشباب هم أسس ودعائم الجمهورية الجديدة والتي ستبنى على التكنولوجيا المستحدثة والتطورات الرقمية في شتى المجالات، كما حرصت عميدة الكلية خلال كلمتها على توجيه خالص شكرها لإدارة الجامعة لدعمها المتواصل للباحثين ومشاركتها للكلية فى احتفالها بتكريم شبابها المتميزين فى البحث العلمي في يوم عيدهم ويوم عرفان الجميع بتفردهم وعملهم البحثي المخلص.

وفى السياق ذاته فقد قدم الدكتور عبد الرحمن حيدر بعض المؤشرات والإحصائيات عن تطوير مسيرة البحث العلمي بالكلية موضحاً أن أعداد الباحثين بالكلية قد بلغ 83 باحث من ضمنهم 50 باحث مصنفين دولياً ، ويبلغ عدد الأبحاث العلمية 448 تم الاستشهاد بها في 4495 موقع ، أى ان معدل الاستشهاد لكل بحث هو 10.3 ، منوهاً ان هناك طفرة كبرى حققتها الكلية فى مجال البحث العلمي منذ عام 2020حيث بلغ عدد الأبحاث 109 بحث ومنهم 31 بحث نشر فى مجلة Q1 وعن مشروعات التطوير التى ستتخذها الكلية فقد أشار وكيل الكلية انه من المقرر ان يتم تدشين مشروع مكتب الابتكار البحثي ومشروع المجموعات البحثية واللذان سيسهما فى التمويل البحثي والتدريب وتنمية المهارات ، وبرامج الدراسات العليا.

وتم ختام فعاليات الحفل بتكريم الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد لإدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال، الدكتور أحمد المنشاوي، الدكتورة مها غانم.

كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ترقيات أو درجات علمية الدكتوراه و الماجستير و كذلك تكريم أفضل بحث، و أفضل الأبحاث من حيث عدد الاستشهادات، و أفضل باحث واعد ، و أفضل باحث واعد اتش أم دكسيد ، وأفضل باحث واعد من حيث الاستشهاد، و أفضل نشر علمى متميز ، و أفضل باحث واعد في نشر بحث جديد فى مجلة دولية معتمدة Q1،و المتميزين فى الأنشطة ، و كذلك تكريم الحاصلين على جوائز خارجية و التى تضمنت تكريم كلاَ من الدكتور ممدوح فاروق الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب ،و الدكتور مصطفى أبوبكر سالم ، و الدكتور عمرو عبد السميع جلال ، و الدكتور مصطفى كامل عثمان ، و الدكتور عبد الرحمن كامل صديق ، الدكتور محمد يوسف بسيونى ، و الدكتور مروان رياض ، الدكتور محمود عبد الستار، الدكتور إبراهيم سعد ، الدكتور عبد الرحمن السيد محمود ، و المهندس محمد مصطفى عبد الجواد و الدكتور على حسين الدكتور إبراهيم السمان ، الدكتور محمد مصطفى درويش ،الدكتور أسلام على تاج الدين محمد فوزي صديق ، الدكتورة داليا محمد نشأت ، الدكتورة سارة طارق و الدكتور إبراهيم سعد ،الدكتور ماجد أحمد عسكر ، الدكتور حسن سعد و الدكتورة يسر أمام و الدكتورة سحر خيري و المهندسة نورهان أحمد و الدكتور محمود عبد الستار، المهندس محمد أحمد فولى .



أحد المكرمين