تكريم المعلم الذى تعرض للتنمر على يد طالب بمدرسة فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إسماعيل محمد عبد الكريم، معلم لغة عربية بمدرسة بهتيم التجارية بنين بإدارة شرق شبرا التعليمية، والذى كان قد تعرض لحالة من التنمر من قبل أحد الطلاب الذى التقط صورة مسيئة للمدرس داخل الفصل خلال اليوم الدراسى، والذى تم فصله لمدة 15 يوما، وذلك بحضور المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني، ومحمد عسكر مدير التعليم التجارى والفندقي.

وكان قد أعلن الصادق السيد، مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فصل طالب 15 يوما وتقديم اعتذار للمدرس، وذلك بعد انتشار صورة مسيئة للطالب يستهزئ بمعلمه فى مدرسة بهتيم التجارية بنين، وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعًا يده بإشارة غير لائقة، ووفقا لضوابط وزارة التربية والتعليم.

وأوضح مدير التعليم الفني، أنه تم تشكيل لجنة من التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للتحقيق بالواقعة بكاملها، بجانب إرسال مذكرة للإدارة التعليمية بشبرا الخيمة، لزيادة عقوبة الطالب.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة مسيئة لطالب بمدرسة ببهتيم التجارية بنين ببطن الجبل، حيث أظهرت الطالب في الصورة، وهو يقف خلف المدرس بالفصل رافعا يده بإشارات مسيئة.