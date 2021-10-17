اليوم السابع
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تعرف على أسعار حلاوة المولد هذا الموسم.. تبدأ من 60 جنيها

الأحد، 17 أكتوبر 2021 07:00 ص
تعرف على أسعار حلاوة المولد هذا الموسم.. تبدأ من 60 جنيها حلوى المولد ارشيف
كتب أحمد حمادة

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يرصد اليوم السابع قائمة بأسعار حلاوة المولد النبوي الشريف لهذا الموسم، والتي شهدت استقرارا في أسعار معظم الأصناف مع زيادة طفيفة في أسعار بعض الأصناف التي تعتمد على مكون مستورد.

أسعار القطع

الفولية  تتراوح بين  3-6 جنيهات

الحمصية   4-7 جنيها

الملبن الجيلي 8-12 جنيها

الملبن السادة 8-12 جنيها

ملبن مكسرات 20-25 جنيها

دمية البندق 10-20 جنيها

دمية الفسدق 15-23 جنيها

علف الفول الكبيرة 20 جنيها

اللديدة 20-25 جنيها

باكت بندق 35-45 جنيها

باكت الكاجو 45-55 جنيها

باكت اللوز 45-55 جنيها

الحصان الحلاوة 20-100 جنيها

العروسة 25-120 جنيها

 

أسعار العبوات

 تبدأ من 60 جنيها  تحتوي على 10-12 قطعة

تصل إلى  1500 جنيها  تحتوي على 180-200 قطعة

 

 


حلاوة المولد

أسعار حلاوة المولد

المولد النبوي

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