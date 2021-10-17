تعرف على أسعار حلاوة المولد هذا الموسم.. تبدأ من 60 جنيها

كتب أحمد حمادة

يرصد اليوم السابع قائمة بأسعار حلاوة المولد النبوي الشريف لهذا الموسم، والتي شهدت استقرارا في أسعار معظم الأصناف مع زيادة طفيفة في أسعار بعض الأصناف التي تعتمد على مكون مستورد.

أسعار القطع

الفولية تتراوح بين 3-6 جنيهات

الحمصية 4-7 جنيها

الملبن الجيلي 8-12 جنيها

الملبن السادة 8-12 جنيها

ملبن مكسرات 20-25 جنيها

دمية البندق 10-20 جنيها

دمية الفسدق 15-23 جنيها

علف الفول الكبيرة 20 جنيها

اللديدة 20-25 جنيها

باكت بندق 35-45 جنيها

باكت الكاجو 45-55 جنيها

باكت اللوز 45-55 جنيها

الحصان الحلاوة 20-100 جنيها

العروسة 25-120 جنيها

أسعار العبوات

تبدأ من 60 جنيها تحتوي على 10-12 قطعة

تصل إلى 1500 جنيها تحتوي على 180-200 قطعة