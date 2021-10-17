اليوم السابع
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تصديري الأثاث: ارتفاع صادرات القطاع 19% لتسجل 161.4 مليون دولار

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:16 ص
تصديري الأثاث: ارتفاع صادرات القطاع 19% لتسجل 161.4 مليون دولار صادرات
كتب إسلام سعيد

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أعلن المجلس التصديري للأثاث أن صادرات الأثاث المصري سجلت نموا خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 لتسجل نحو 161.413 مليون دولار مقابل 136.154 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو قدره 19%.
 
وأشار تقرير المجلس التصديري للأثاث، إلى تراجع قيمة صادرات القطاع خلال أغسطس بنسبة 5% لتبلغ 13.959 مليون دولار في مقابل 14.684 مليون دولار خلال أغسطس 2020، ولفت إلى وجود تحسن ملحوظ في صادرات القطاع على مدار الـ 8 أشهر الماضية، ليحقق أعلى معدل نمو خلال إبريل بنسبة 194% لتبلغ 25.753 مليون دولار في مقابل 8.763 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.
 
 
وسجلت صادرات الأثاث زيادة في مارس بنسبة 38% لتبلغ 24.958 مليون دولار في مقابل 18.054 مليون دولار، وخلال مايو بنسبة 18% لتسجل 15.817 مليون دولار في مقابل 13.451 مليون دولار خلال مايو 2020، وخلال يونيو بنسبة 32% لتبلغ 19.167 مليون دولار في مقابل 14.574 مليون دولار،  وفي يوليو تراجع 46% لتبلغ 14.04 مليون دولار في مقابل 26.159 مليون دولار.

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الصادرات المصرية

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