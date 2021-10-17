تحسن حالة بيل كلينتون الصحية ويخرج من المستشفى اليوم

قالت إينجيل أورينا المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إنه سيظل في مستشفى إيرفاين الطبي بكاليفورنيا ليلة واحدة على الأقل ومن المتوقع أن يخرج منها اليوم الأحد.

وأضافت أورينا - في بيان - أن كلينتون يواصل التحسن بصورة رائعة، وسيظل بالمستشفى لتلقي بعض المضادات الحيوية ومتابعة حالته قبل السماح له بالخروج.



وكان كلينتون قد أمضى - عدة أيام - في وحدة العناية المركزة بسبب التهاب في المسالك البولية والذي انتشر في مجرى الدم.



ونوهت المتحدثة إلى أن كلينتون يتمتع بمعنويات مرتفعة ويقضي وقتا مع عائلته ويتواصل مع أصدقائه ويشاهد مباريات كرة القدم الطلابية.



وتلقى كلينتون عدة اتصالات اليوم من عدة شخصيات مثل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش وآل جور نائب كلينتون خلال فترة رئاسته.



ونوهت مصادر إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا بكلينتون يوم الجمعة.