اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحرير محاضر لـ 9838 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:35 ص
تحرير محاضر لـ 9838 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية فى تحرير محاضر لـ(9838) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9811) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد (27) شخصا لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير (1069) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط (229) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1480) شيشة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)  للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

 


كمامة

كورونا

كورونا نيوز

اخبار الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

وزارة الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة